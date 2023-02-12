Ответ будет быстрым и решительным, – Дуда описал риски нападения России на Польшу

Польский президент Анджей Дуда оценил риски российской вооруженной агрессии против Польши. Дуда назвал фактор, который может сдерживать Россию, но заверил, что ответ будет решительным.

Лидер Польши ответил на вопрос, может ли он представить возможное нападение России на его страну. Дуда подчеркнул, что потенциальная агрессия России против Польши означала бы нападение на НАТО.

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Дуда напомнил, что Польша – страна НАТО

"Пожалуйста, не забывайте, что нападение России на Польшу означало бы нападение России на НАТО. Когда Соединенные Штаты подверглись нападению в 2001 году, все союзники выступили на стороне американцев, чтобы бороться с террористами", – сказал польский президент.

Следовательно, Дуда уверен, что ответ на потенциальную агрессию России будет быстрым и решительным.

Мы считаем, что если бы произошло нападение на страну НАТО, какой бы она ни была, ответ был бы одинаковым: быстрым и решительным,

– заявил Дуда.

Дуда заявил, что готов строить "железный занавес"