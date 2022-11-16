Дуда отреагировал на просьбу Украины включить ее в расследование падения ракет в Польше

В польском пограничном поселке Пшеводув 15 ноября упала ракета. Президент страны Анджей Дуда отреагировал на просьбу Украины включить ее в расследование.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина выступила за совместное расследование падения ракет в Польше. Киев готов предоставить доказательства российского следа в этом инциденте.

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Реакция Дуды на просьбу Украины о совместном расследовании

Дуда заявил, что для того чтобы Украина приняла участие в расследовании падения ракеты в Пшеводуве, и Польша, и Соединенные Штаты должны согласиться.

Производство ведут польские и американские эксперты, и для того, чтобы позволить кому-то принять участие в нем, нужно будет по крайней мере согласие обеих сторон,

– объяснил Дуда.

Коротко о падении ракеты в Польше 15 ноября

Российские оккупанты 15 ноября нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В тот день в польском пограничном поселке Пшеводув упала ракета, в результате чего погибли два человека. После этого МИД Польши вызвали российского посла.

Лидеры G7 провели экстренное совещание. Впоследствии президент США Джозеф Байден заявил, что ее вряд ли выпустили с территории России.

Согласно предварительным оценкам, в Польше могла упасть ракета, выпущенная украинскими силами ПВО. В частности, 16 ноября президент Польши сообщил, что существует вероятность, что это была ракета украинской ПВО, но произвели ее в России.

В НАТО же заявили, что не видят признаков подготовки России к нападению на страны-члены Альянса. Однако там решили усилить восточный фланг и следить за ситуацией.

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