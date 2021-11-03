Дуда подписал спецзакон о "стене" на границах с Беларусью, Россией и Украиной
Источник:Prezydent.Pl
Анджей Дуда во вторник, 2 ноября, подписал спецзакон о строительстве "стены" на своей внешней границе ЕС. Она граничит с Украиной, Беларусью и Россией.
Канцелярия президента Польши напомнила, что лидер страны подписал закон от 29 октября. Его поддержали обе палаты польского парламента.
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Сколько будет стоить "стена"
СМИ ранее сообщали, что стоимость строительства составит 1,6 миллиарда злотых. Это около 350 миллионов евро.
Первые работы стартовали еще в августе 2021 года. Тогда, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси, начали строить барьер с колючей проволокой.
В то же время новый план предусматривает строительство стены, установку камер и датчиков. Кроме того, решение парламента позволяет возводить заграждения без публичных тендеров.
Семью Лукашенко обвинили в торговле людьми
- Тем временем Франция обвинила самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной торговле людьми.
- Речь идет о преднамеренной организации поездок мигрантов к границе со странами ЕС.
- По данным французской стороны, такие действия имеют целью ослабить ЕС и загнать его в ловушку.