Дуда назвал кандидата в премьеры Польши и поручил ему сформировать правительство
Источник:Канцелярия президента Польши
Президент Польши Анджей Дуда поручил формирование нового правительства после парламентских выборов действующему премьеру Матеушу Моравецкому. Вопрос назначения спикера и премьера должна рассмотреть нижняя палата парламента Польши.
В обращении к гражданам Дуда заявил, что принял решение поручить формирование правительства сначала именно Моравецкому как представителю партии, которая получила наибольшее количество голосов на выборах, "после спокойного анализа и консультаций"
Смотрите также Конец эпохи ПиС и провал референдума: почему Польшу ждут непростые времена после выборов
Вопросы назначения нового премьера Польши должны рассмотреть 13 ноября
"Таким образом, я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой фракция-победитель первой получает возможность сформировать правительство", – подчеркнул он.
Дуда объявил, что предложит Сейму назначить своим спикером Марека Савицкого из Польской народной партии, который избирается в парламент более 30 лет.
Вопросы назначения спикера и премьера нижняя палата парламента Польши должна рассмотреть на первом заседании 13 ноября.
На кресло премьера есть два претендента
- Президент Польши Анджей Дуда после прошедших в новый Сейма консультаций с политическими партиями заявил, что на пост премьер-министра есть два серьезных кандидата.
- Дуда назвал кандидатами Дональда Туска от оппозиции и действующего премьера Матеуша Моравецкого.
- Политсила Туска, который был премьером Польши в 2007 – 2014 годах, заняла второе место на выборах, набрав 30%, тогда как провластная "Право и справедливость" (PiS) – 35,38%.
- Матеуш Моравецкий занимает кресло премьера Польши с 2017 года.
- В сентябре Моравецкий попал в скандал потому что сказал, что Польша прекратила поставлять оружие Украине. Слова Моравецкого пришлось объяснять Дуде.
- Он подчеркнул, что Польша не будет поставлять Украине новое оружие, поступающее на баланс его страны.
- Также правительство Моравецкого занял жесткую позицию относительно экспорта украинского продовольствия по территории Польши.