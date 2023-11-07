Дуда назвал кандидата в премьеры Польши и поручил ему сформировать правительство

7 ноября 2023, 08:34
Читати новину українською

Источник:

Канцелярия президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда поручил формирование нового правительства после парламентских выборов действующему премьеру Матеушу Моравецкому. Вопрос назначения спикера и премьера должна рассмотреть нижняя палата парламента Польши.

В обращении к гражданам Дуда заявил, что принял решение поручить формирование правительства сначала именно Моравецкому как представителю партии, которая получила наибольшее количество голосов на выборах, "после спокойного анализа и консультаций"

Смотрите также Конец эпохи ПиС и провал референдума: почему Польшу ждут непростые времена после выборов

Вопросы назначения нового премьера Польши должны рассмотреть 13 ноября

"Таким образом, я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой фракция-победитель первой получает возможность сформировать правительство", – подчеркнул он.

Дуда объявил, что предложит Сейму назначить своим спикером Марека Савицкого из Польской народной партии, который избирается в парламент более 30 лет.

Вопросы назначения спикера и премьера нижняя палата парламента Польши должна рассмотреть на первом заседании 13 ноября.

На кресло премьера есть два претендента

  • Президент Польши Анджей Дуда после прошедших в новый Сейма консультаций с политическими партиями заявил, что на пост премьер-министра есть два серьезных кандидата.
  • Дуда назвал кандидатами Дональда Туска от оппозиции и действующего премьера Матеуша Моравецкого.
  • Политсила Туска, который был премьером Польши в 2007 – 2014 годах, заняла второе место на выборах, набрав 30%, тогда как провластная "Право и справедливость" (PiS) – 35,38%.
  • Матеуш Моравецкий занимает кресло премьера Польши с 2017 года.
  • В сентябре Моравецкий попал в скандал потому что сказал, что Польша прекратила поставлять оружие Украине. Слова Моравецкого пришлось объяснять Дуде.
  • Он подчеркнул, что Польша не будет поставлять Украине новое оружие, поступающее на баланс его страны.
  • Также правительство Моравецкого занял жесткую позицию относительно экспорта украинского продовольствия по территории Польши.

Автор: Михайло Гема