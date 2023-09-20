Компромиссного решения нет, – Дуда указал, чем должна завершиться война с агрессивной Россией

Поддержка Запада Украины в защите от широкомасштабной российской агрессии имеет глобально значимые последствия. Поражение страны-агрессора в этой войне станет гарантией мира для разных государств в будущем.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. Он призвал союзников нашего государства оставаться стойкими и продолжать оказывать поддержку.

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Чем должна завершиться война с Россией

По словам Дуды, гарантия мира в будущем, в том числе и для США. Он подчеркнул, что компромиссного решения не существует.

Россию можно остановить только в том случае, если она будет побеждена, а она будет побеждена, когда Украина вытеснит российскую армию с оккупированных территорий, благодаря помощи США, помощи Запада, и когда она возобновит контроль за пределами своих международно признанных границ,

– отметил польский лидер.

Дуда добавил, что только тогда можно будет сказать, что "российский империализм действительно побежден".

Дуда высказался об украинском контрнаступлении

Недавно Анджей Дуда заявил, что вооружения, предоставляемые Западом Украине, недостаточно. Киеву требуется дополнительная помощь.

Польский президент подчеркнул, что Украина пока не может вести молниеносных наступательных действий за неимением оружия.

"Мы это знаем из того факта, что они сейчас не в состоянии совершить очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь", – подчеркнул Дуда.