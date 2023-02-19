Была мысль, что вижу Зеленского в последний раз, – Дуда о приезде в Киев за день до войны

Польша с самого начала полномасштабного вторжения активно помогала Украине в борьбе с оккупантами. И еще 23 февраля, когда уже в воздухе чувствовалось приближение войны, президенты Анджей Дуда и Гитанас Науседа прибыли в Киев.

Они приехали, чтобы выразить поддержку Украине и Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал в эфире телемарафона Анджей Дуда, пишет 24 Канал.

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Встреча накануне полномасштабной войны

По его словам, у него промелькнула мысль, что, вероятно, Президента Украины он видит в последний раз. В тот вечер и сам Зеленский поделился таким предположением. А потом добавил, что не покинет Украину и будет здесь до конца.

Да, было мнение, признаюсь, что я вижу его, возможно, в последний раз. Да, был момент, когда мы прощались и меня пробрало до мурашек, когда он сам, кстати, сказал, что это может быть наша последняя встреча,

– поделился Анджей Дуда.

Тогда никто не знал, что произойдет в будущем и какими будут масштабы российской агрессии. Однако польский президент подчеркнул, что даже в тот опасный момент он и его литовский коллега хотели быть рядом с Зеленским и хотели показать, что "мы с Украиной и мы всегда были с Украиной".

Дуда постоянно поддерживает Украину

По мнению президента Польши, встреча с Зеленским через пару месяцев в апреле была теплой и трогательной. После этого он несколько раз посещал Киев и помогал Украине, чем мог.

Он заверил, что находится в постоянном контакте с президентом Украины. Поэтому, когда Зеленский обращается к нему с просьбой помочь, он всегда пытается это сделать в пределах своих возможностей.

"Когда он говорит мне, что есть какие-то потребности, я пытаюсь их удовлетворить. Если я могу это сделать, то это в пределах нашей польской компетенции. Если это требует более широких переговоров, то я просто провожу эти переговоры, обращаюсь к нему, пытаюсь поддержать Украину и пытаюсь поддержать его как человека, который, с моей точки зрения, возглавляет эту оборону Украины как президент государства", – отметил Анджей Дуда.

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