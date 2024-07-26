До сих пор роют окопы: как оккупанты укрепляются в Бердянске

Оккупанты продолжают строить укрепления вокруг Бердянска Запорожской области. Оборонительных сооружений там действительно много.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что на протяжении последних месяцев были сообщения о новых укреплениях, которые оккупанты построили в Бердянске.

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Какова ситуация в Бердянске

Как отметил Дудукалов, новые укрепления связаны со строительством различных объектов вроде железной дороги, нефтепровода и тому подобное. Они практически все окапывают рвами и иногда размещают сооружения глубиной в 2 – 3 этажа.

В свое время также была информация, что оккупанты построили три линии окопов вокруг Бердянского аэропорта. Он расположен примерно в 100 километрах от линии разграничения.

Там, где оккупанты есть, они выполняют свою военную доктрину. Если есть войска, то нужно, чтобы они были окопаны и укреплены. Но логики во многих таких укреплениях нет. Ведь от современного оружия, которого, дай Бог, у нас будет больше, они не спасут. Хорошо, что Украина может с воздуха уничтожать врага,

– заметил Дудукалов.

Хотя понятно, что все такие укрепления создадут дополнительные трудности Силам обороны Украины во время деоккупации территории.