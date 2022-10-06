"Подарок" Путину на день рождения: ЕС расширил санкционный список россиян, включив Дугина

Европейский союз в четверг, 6 октября, утвердил 8 пакет санкций против России из-за войны в Украине. В ЕС решили ввести санкции против еще 30 физических и 7 юридических лиц.

Евросоюз опубликовал список лиц, попавших под ограничения в рамках 8 пакета санкций против России. Среди подсанкционных лиц большинство членов оккупационных "администраций" России на территории Херсонской и Запорожской областей Украины.

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В списке санкций оказались Расторгуев и Газманов

В преддверии дня рождения Владимира Путина ЕС решил ввести санкции против его идеолога Александра Дугина. Дочь последнего погибла под Москвой в августе.

Под санкции попали певцы-пропагандисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, глава Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Также ограничения касаются российской государственной компании "Гознак", отвечающей за печать валюты и официальных документов, завода имени Дегтярева и конструкторского бюро "Факел", завода "Авангард" и корпорации "Иркут", производящих оружие для российских войск, и российского ЦИК.

Сообщается, что 8 пакет санкций вступит в силу уже 7 октября.

Следует отметить, что одиозный российский патриарх Кирилл снова избежал санкций со стороны Евросоюза.

ЕС ввел 8 пакет санкций против России

В Евросоюзе был утвержден новый пакет санкций против России. Пакет вводит в законодательство ЕС основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и последующих ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Кроме того, расширен запрет на поставку стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет. Введен запрет на продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования.

Санкции запрещают гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в ряде российских госкомпаний. Ограничения предусматривают наказание для участников схем обхода санкций.

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