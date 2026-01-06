В цирке Штутгарта дуэт из Украины сорвался с высоты прямо на глазах зрителей
- В Штутгарте во время представления в рождественском цирке украинский дуэт Flight of Passion упал с высоты.
- Они получили травмы.
В немецком Штутгарте произошел несчастный случай во время представления в рождественском цирке. Перед примерно 2400 зрителями пара артистов упала с высоты нескольких метров на пол.
Трагедия произошла с украинским дуэтом Flight of Passion, который образуют 19-летняя Дарья и 49-летний Дмитрий. Артисты выступали с номером Aerial Straps, во время которого они поднимаются в воздух на специальных лентах и выполняют акробатические трюки, передает 24 Канал со ссылкой на Heute.
Что известно о падении артистов из Украины?
Одна из посетительниц Ингеборг Лепка, которая сидела в зале с четырьмя внуками, сначала не поняла, что произошло. Она рассказала, что видела, как оба артиста упали, и сперва подумала, что это часть шоу.
Но потом они глухо ударились об пол. Мужчина смог немного подняться и остался сидеть, а женщина оставалась неподвижной,
– вспоминает очевидица.
Спасатели и полиция немедленно прибыли в цирк, а палатка была оперативно эвакуирована. Артистов доставили в клиники на машинах скорой помощи в разные клиники. Полиция начала расследование.
Вскоре через громкоговоритель один из работников цирка сообщил, что оба артиста в сознании и хотят, чтобы представление продолжилось. Он попросил зрителей перейти в соседнюю палатку. Примерно через час шоу возобновилось.
Руководитель постановки Далиен Коэн уточнил, что артисты упали высоты с 5 – 6 метров. Пол был устлан опилками и коврами, поэтому падение не было таким жестким. Оба артиста после падения были в сознании. Дмитрий жаловался на травмы стоп, Дарья – на боль в спине.
Другие подобные инциденты
- В цирке в Запорожье во время представления двое подростков – 15-летний парень и 12-летняя девушка – упали с высоты на арену. Во время трюка парень держался за канат, а девушка – за его ногу. В какой-то момент акробат не удержался, и они сорвались с 3-метровой высоты. К счастью, дети остались живы.
- В российском Ростове-на-Дону во время выступления в цирке погиб 44-летний каскадер из Колумбии Сиксто Чаварро Октавио. Он ехал на велосипеде по канату без страховки, упал с четырех метров на асфальт. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.