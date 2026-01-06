Трагедия произошла с украинским дуэтом Flight of Passion, который образуют 19-летняя Дарья и 49-летний Дмитрий. Артисты выступали с номером Aerial Straps, во время которого они поднимаются в воздух на специальных лентах и выполняют акробатические трюки, передает 24 Канал со ссылкой на Heute.

Что известно о падении артистов из Украины?

Одна из посетительниц Ингеборг Лепка, которая сидела в зале с четырьмя внуками, сначала не поняла, что произошло. Она рассказала, что видела, как оба артиста упали, и сперва подумала, что это часть шоу.

Но потом они глухо ударились об пол. Мужчина смог немного подняться и остался сидеть, а женщина оставалась неподвижной,

– вспоминает очевидица.

Спасатели и полиция немедленно прибыли в цирк, а палатка была оперативно эвакуирована. Артистов доставили в клиники на машинах скорой помощи в разные клиники. Полиция начала расследование.

Вскоре через громкоговоритель один из работников цирка сообщил, что оба артиста в сознании и хотят, чтобы представление продолжилось. Он попросил зрителей перейти в соседнюю палатку. Примерно через час шоу возобновилось.

Руководитель постановки Далиен Коэн уточнил, что артисты упали высоты с 5 – 6 метров. Пол был устлан опилками и коврами, поэтому падение не было таким жестким. Оба артиста после падения были в сознании. Дмитрий жаловался на травмы стоп, Дарья – на боль в спине.

