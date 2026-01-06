Трагедія сталася з українським дуетом Flight of Passion, який утворюють 19-річна Дар'я та 49-річний Дмитро. Артисти виступали з номером Aerial Straps, під час якого вони піднімаються у повітря на спеціальних стрічках і виконують акробатичні трюки, передає 24 Канал із посиланням на Heute.

Що відомо про падіння артистів з України?

Одна із відвідувачок Інґеборг Лепка, яка сиділа в залі з чотирма онуками, спочатку не зрозуміла, що сталося. Вона розповіла, що бачила, як обидва артисти впали, і спершу подумала, що це частина шоу.

Але потім вони глухо вдарилися об підлогу. Чоловік зміг трохи піднятися і залишився сидіти, а жінка залишалася нерухомою,

– пригадує очевидиця.

Рятувальники та поліція негайно прибули до цирку, а намет було оперативно евакуйовано. Артистів доставили до клінік на машинах швидкої допомоги в різні клініки. Поліція розпочала розслідування.

Незабаром через гучномовець один із працівників цирку повідомив, що обидва артисти при свідомості і хочуть, аби вистава продовжилася. Він попросив глядачів перейти до сусіднього намету. Приблизно через годину шоу відновилося.

Керівник постановки Даліен Коен уточнив, що артисти впали висоти з 5 – 6 метрів. Підлога була встелена тирсою та килимами, тому падіння не було таким жорстким. Обидва артисти після падіння були при свідомості. Дмитро скаржився на травми стоп, Дар'я – на біль у спині.

