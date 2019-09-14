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      Думаем начать уже в этом году, – Гончарук о переписи населения

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      Перепись населения могут начать уже в 2019
      Перепись населения могут начать уже в 2019 / Иллюстративное фото

      Частичную перепись населения в Украине планируют осуществить уже в 2019 году. Впрочем, о полноценной переписи пока не говорится – ее невозможно организовать за такие короткие сроки.

      Об этом говорил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на форуме YES в Киеве 14 сентября.

      Читайте также: Украине нужно соединить водным путем Черное и Балтийское моря, – Гончарук

      Глава правительства пообещал сосредоточиться в 2020 году на масштабных системных реформах, в которых нуждается Украина. Однако и о переписи населения забывать не стоит.

      Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не в следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем,
      – заверил Гончарук.

      Но прежде всего необходимые изменения в законодательство должна поддержать Верховная Рада – еще осенью 2019.

      Форум YES 2019 – теперь уже 16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

      Даты мероприятия – с 12 по 14 сентября, место проведения – Киев. Участвовали более 400 политиков, дипломатов, бизнесменов, активистов и экспертов из 26 стран.

      Урчяд
      Напомним состав нового правительства / Инфографика 24 канала

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      главное из заявлений гончарука на форуме yes:
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      Теги: Форум YES 2019 в Киеве Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
      Источник: 24 канал
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