Думаем начать уже в этом году, – Гончарук о переписи населения

Частичную перепись населения в Украине планируют осуществить уже в 2019 году. Впрочем, о полноценной переписи пока не говорится – ее невозможно организовать за такие короткие сроки.

Об этом говорил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на форуме YES в Киеве 14 сентября.

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Глава правительства пообещал сосредоточиться в 2020 году на масштабных системных реформах, в которых нуждается Украина. Однако и о переписи населения забывать не стоит.

Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не в следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем,

– заверил Гончарук.

Но прежде всего необходимые изменения в законодательство должна поддержать Верховная Рада – еще осенью 2019.

Форум YES 2019 – теперь уже 16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".



Даты мероприятия – с 12 по 14 сентября, место проведения – Киев. Участвовали более 400 политиков, дипломатов, бизнесменов, активистов и экспертов из 26 стран.



Напомним состав нового правительства / Инфографика 24 канала

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