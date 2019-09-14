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      Думаємо почати вже цього року, – Гончарук про перепис населення

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      Перепис населення можуть почати вже у 2019
      Перепис населення можуть почати вже у 2019 / Ілюстративне фото

      Частковий перепис населення в Україні планують здійснити вже у 2019 році. Утім, про повноцінний перепис поки не мовиться – його неможливо організувати за такі короткі терміни.

      Про це говорив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на форумі YES у Києві 14 вересня.

      Читайте також: Україні треба з'єднати водним шляхом Чорне та Балтійське моря, – Гончарук

      Глава уряду пообіцяв зосередитися у 2020 році на масштабних системних реформах, яких потребує Україна. Однак і про перепис населення забувати не варто.

      Ми думаємо над тим, як провести перепис вже в цьому, а не в наступному році. Я не думаю, що це можна зробити повністю, але якусь частину ми точно зробимо,
      – запевнив Гончарук.

      Та передусім необхідні зміни до законодавства повинна підтримати Верховна Рада – ще восени 2019.

      Форум YES 2019  – наразі вже 16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".

      Дати заходу – з 12 по 14 вересня, місце проведення – Київ. Участь брали понад 400 політиків, дипломатів, бізнесменів, активістів та експертів з 26 країн.

      Урчяд
      Нагадаємо склад нового уряду / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Форум YES 2019 у Києві Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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