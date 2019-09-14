Думаємо почати вже цього року, – Гончарук про перепис населення

Частковий перепис населення в Україні планують здійснити вже у 2019 році. Утім, про повноцінний перепис поки не мовиться – його неможливо організувати за такі короткі терміни.

Про це говорив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на форумі YES у Києві 14 вересня.

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Глава уряду пообіцяв зосередитися у 2020 році на масштабних системних реформах, яких потребує Україна. Однак і про перепис населення забувати не варто.

Ми думаємо над тим, як провести перепис вже в цьому, а не в наступному році. Я не думаю, що це можна зробити повністю, але якусь частину ми точно зробимо,

– запевнив Гончарук.

Та передусім необхідні зміни до законодавства повинна підтримати Верховна Рада – ще восени 2019.

Форум YES 2019 – наразі вже 16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".



Дати заходу – з 12 по 14 вересня, місце проведення – Київ. Участь брали понад 400 політиків, дипломатів, бізнесменів, активістів та експертів з 26 країн.



Нагадаємо склад нового уряду / Інфографіка 24 каналу

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