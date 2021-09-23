Думаю, у меня была прослушка, – Мендель
Источник:24 канал
Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель предположила, что в ее кабинете могло быть прослушивающее устройство. Хотя официально ее об этом не предупреждали.
Как сказала Мендель в программе Сергея Лещенко "Что это было?", НАБУ следило за некоторыми членами Офиса Президента.
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Бывший пресс-секретарь отметила, что, заходя в кабинеты чиновников, можно было увидеть табличку "За вами следит НАБУ". Это означает, что в кабинете может быть прослушка или другие устройства. Преимущественно их размещали в кабинетах многих людей с "рисковыми должностями".
В 2019 году был случай, когда НАБУ поймала без нашего ведома на взятке сотрудницу Офиса Президента. Мы об этом узнали чуть ли не последними. Значит НАБУ следит,
– вспомнила Мендель.
Она предположила, что и в ее кабинете могла быть прослушка. Хотя никакой таблички "За вами следит НАБУ" в кабинете не было.
"Я думаю, что да, потому что я часто слышала, что говорила, а потом доходило до членов команды. А я нигде это не говорила, кроме кабинета", – сказала экс-спикер Зеленского.
Смотрите выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: видео
Отставка Юлии Мендель: главное
- Юлия Мендель заявила, что планирует уйти в отставку весной 2021 года. Она работала пресс-секретарем с июня 2019 года.
- В Офисе Президента назвали причины увольнения: жесткий режим работы и "сумасшедший хейт" в сети.
- Отметим, что Мендель несколько раз попадала в громкие скандалы или курьезные ситуации. К примеру, одна из последних – в эфире телеканала "Дом" Мендель сказала, что Украине следует заявить о существовании "украинского русского языка".