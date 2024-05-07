Кажется красивым и оптимистичным: что не так с заявлением Шольца о замороженных активах России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что 90% доходов от замороженных российских активов должны пойти на вооружение для Украины. Но на самом деле важно наконец-то разобраться с самими активами.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат партии "Слуга Народа" Олег Дунда, заметив, что заявление Шольца кажется достаточно красивым и оптимистичным. Но на самом деле это не так.

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Доходы от замороженных российских активов составляют около 4 миллиардов долларов в год. Эта сумма является достаточно небольшой в контексте полномасштабной войны России против Украины.

Есть идея, как использовать замороженные российские активы

Как отметил Дунда, сейчас у Европейского Союза фактически "полуразобранный" военно-промышленный комплекс. Все отличается в зависимости от страны, но в целом европейский ВПК требует глубокой модернизации и переработки. Для этого нужны буквально сотни миллиардов евро.

Также европейский ВПК не может пока полностью покрыть потребности Украины. Они не способны произвести столько боеприпасов, чтобы Украина смогла достичь паритета по количеству на поле боя.

Поэтому сейчас Чехия, Франция, Германия бегают по миру и ищут снаряды. Но нельзя зависеть от других стран. Нужно производить самому. Для этого нужны сотни миллиардов, которых недостаточно по схеме, которую предлагает Шольц. Но есть источник, который может это профинансировать – конфискация замороженных активов России. В Европе их учитывают где-то на 300 миллиардов,

– сказал Дунда.

Сейчас Париж и Берлин скептически относятся к этой идее, опасаясь именно конфискации. Но возможно провернуть другой вариант. Вполне реально по решению Еврокомиссии вложить эти активы в военные облигации ЕС. Право собственности на них будет российское, но деньги, полученные от них, пойдут на финансирование ВПК Украины и ЕС. А после победы Украины одним из условий капитуляции России будет списание этих облигаций.

Сейчас, чтобы Шольц и Макрон профинансировали ВПК, им нужно срезать социальные расходы. Тогда они могут и не выиграть выборы. Мы предлагаем иначе: взять российские деньги и вложить их в производство. Это – создание рабочих мест, вложение в экономику и рост рейтингов. Второе предложение – чтобы помощь Украине учитывалась в расходах 2% ВВП стран НАТО. Это устроит абсолютно всех,

– отметил Дунда.

Украина будет работать над тем, чтобы продвинуть эту идею на Западе. Где-то в ближайший месяц можно будет увидеть, как к этому относятся международные партнеры.

Введение войск в Украину: коротко