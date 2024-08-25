Дуров просчитался, – в Кремле отреагировали на арест основателя Telegram

Вечером 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту Франции. Основателя Telegram обвиняют в соучастии в ряде преступлений из-за нехватки модерации в его мессенджере. Арест миллиардера прокомментировали у Путина.

Задержание Дурова, который уже более 10 лет, как покинул страну-агрессора, вызвал большую панику у российских военкоров, ведь оказалось, что Telegram – основное средство связи на так называемой "сво".

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"Кнут и пряник"

Кроме переживаний за тем, что "враги" могут получить секретную информацию, в частности о военных преступлениях россиян, арест Дурова заставил прокремлевские ведомства "выступать за свободу слова", а отдельных чиновников прибегать к напутствиям гражданам, которые променяли страну-агрессора на жизнь за рубежом.

Так, омбудсмен России Татьяна Москалькова назвала задержание Дурова "очередным нарушением свободы слова", а российское посольство во Франции потребовало от местных властей разъяснить причины ареста Павла Дурова, обеспечить защиту прав основателя Telegram и предоставить консульский доступ.

Тем временем заместитель секретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев упрекнул миллиардера, что тот сильно просчитался, когда решил уехать из России и стать "человеком мира".

Так, Медведев припомнил, что Дуров в свое время отказался сотрудничать с российскими силовиками.

Он считал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, потом еще и получив гражданство/вид на жительство в других государствах...Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и поэтому непредсказуем и опасен. Другой крови...Дурову надо наконец понять, что Родину, как и времена, не выбирают, – написал чиновник.

Напомним, что основателя Телеграма задержали по подозрению в соучастии в ряде уголовных преступлений из-за нехватки в мессенджере модерации.