Два дня подряд выбрасывает мины на побережье, – Братчук призывает одесситов быть осторожными

Погодные условия в Одессе продолжают радовать горожан. В то же время одесситов еще раз призывали быть осторожными, прогуливаясь по побережью моря.

Опасность остается реальной. По словам Сергея Братчука, два дня подряд мины выбрасывает на побережье. Об этом спикер Одесской ОВА рассказал в эфире 24 канала.

Обратите внимание В Одесской области из-за электрокамина погибла молодая мама и младенец

Штормы в Черном море напоминают, что мины никуда не делись – это неуправляемое влияние России. Детонировать они могут как в море, так и на берегу. Спасибо нашим ВМС, которые уничтожили эти опасные подарки,

– отметил Братчук.

Кроме этого, следует быть осторожными в местах, где упали обломки ракет. "Берегите себя и своих близких! Не стоит это трогать", – подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Братчук призвал жителей города избегать купания и заметил, что подышать воздухом – не значит прыгать по заминированному участку. Разминирование будет происходить только после победы Украины, и на этот процесс нужно определенное время.

Ситуация в Одесской области: последние новости