Два масштабных ДТП произошли на Прикарпатье: есть погибшие и много раненых
Источник:"Галка"
В Ивано-Франковской области 29 августа произошли сразу два масштабных ДТП. В результате этих аварий погибли два человека и еще семеро – пострадали.
Авария в Городенковском районе
Правоохранители около 17:55 получили сообщение, что дорожно-транспортное происшествие, произошедшее между Городенкой и Якубовкой на трассе Р-20 "Снятин – Тязив".
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Предварительно удалось установить, что автомобиль Renault Kangoo выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковушкой "ГАЗ 2410".
- В результате ДТП пассажирка "Волги" погибла от полученных травм на месте происшествия. Водитель этого авто не травмировался.
В то же время водителя, двух взрослых и двух несовершеннолетних пассажиров Renault Kangoo доставили в медучреждение. Врачи определяют степень полученных травм.
Следователи, патрульные, а также спасатели выясняли все обстоятельства инцидента. Вскоре определят его правовую квалификацию.
ДТП в Городенковском районе / Коллаж 24 канала
ДТП в Ямнице под Франковском
В воскресенье, 29 августа, в 18:55 в Ямнице, что под Ивано-Франковском, произошла масштабное дорожно-транспортное происшествие.
- Столкнулись 3 седана Volkswagen и междугородний пассажирский автобус.
По предварительным данным, на месте происшествия травмы различной степени тяжести получили два водителя и пассажирка – их госпитализировали.
- Впоследствии стало известно, что один из пострадавших водителей умер в больнице.
Масштабное ДТП в Ямнице: смотрите видео
Масштабная авария в Ямнице: смотрите видео
Дорожно-транспортное происшествие в Ямнице: смотрите видео