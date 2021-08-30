Аварія на Городенківщині

Правоохоронці о 17:55 отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася між Городенкою та Якубівкою на трасі Р-20 "Снятин – Тязів".

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Попередньо вдалося встановити, що автомобіль Renault Kangoo виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з легковиком "ГАЗ 2410".

У результаті ДТП пасажирка "Волги" загинула від отриманих травм на місці події. Водій цього авто не травмувався.

Водночас водія, двох дорослих і двох неповнолітніх пасажирів Renault Kangoo доправили до медзакладу. Лікарі визначають ступінь отриманих травм.

Слідчі, патрульні, а також рятувальники з'ясовували всі обставини інциденту. Невдовзі визначать його правову кваліфікацію.

ДТП на Городенківщині / Колаж 24 каналу

ДТП в Ямниці під Франківськом

У неділю, 29 серпня, о 18:55 в Ямниці, що під Івано-Франківськом, трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Зіткнулися 3 седани Volkswagen та міжміський пасажирський автобус.

За попередніми даними, на місці події травми різного ступеня важкості отримали два водії та пасажирка – їх госпіталізували.

Згодом стало відомо, що один із потерпілих воїв помер у лікарні.

Масштабна ДТП в Ямниці: дивіться відео

Масштабна аварія в Ямниці: дивіться відео

Дорожньо-транспортна пригода в Ямниці: дивіться відео