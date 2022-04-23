Мы все ошиблись с этой войной. Многие до последнего не верили, что Путин решится ее начать.

Сам Путин, да и почти все и в России, и на Западе были уверены, что начав войну, Россия за неделю решит все военные задачи и поставит Украину на колени.

Читайте Пригожин "засветил" базу оккупантов на Луганщине: ВСУ нанесли удар по позиции "вагнеровцев"

Российская элита испугалась тирана

Я не верил в эти две позиции и предупреждал без устали весь последний предвоенный месяц, что война скорее всего будет, и что она будет упорной и трудной. Но и я ошибался.

Я был уверен, что российская элита не потерпит власти Путина, ввергнувшего ее в такую ужасную, кровавую, бесперспективную и бессмысленную авантюру. Тут я ошибся. С позволения сказать российская элита стерпела все. Рука, с которой она кормилась два десятилетия, оказалась для нее и святой, и бесконечно ужасной.

От одной мысли выступить против решения Путина у этих людей дрожат колени, как перед казнью. Возражать Путину они считают самоубийством. Что ж, тут ошибся я.

Страх быть проклятыми миром, потерять все свои неправедные сокровища для этой "элиты" оказался ничтожным в сравнении с гневом тирана. Российская "элита" сама вынесла себе окончательный и не подлежащий обжалованию приговор.

Российские олигархи испугались Путина / Фото Getty Images

Важно Русскую пехоту в Украине перебили, в бой пошли ливийцы

Провал России

Два месяца войны привели к тяжелому поражению России в Украине. Был сорван блицкриг. Разбита российская армия, наступавшая на Киев из Беларуси. Киев оказался неприступным и российские войска, разбившись о его твердыни, откатились обратно за украинские границы.

Киев, падения которого в начале марта все ждали со дня на день, теперь принимает иностранных президентов и в него возвращаются посольства, было выехавшие во Львов.

В Киевской, Черниговской и Сумской областях не осталось ни одного российского живого солдата. Только тысячи погибших – и украинцев, и российских воинов. Страшные массовые убийства в Буче, Ирпене, Гостомеле. Мир уверен, что убийцами тысяч мирных жителей являются российские военные. И это заставило мир еще более отвернуться от России.

Украинский президент Владимир Александрович Зеленский не покинул осажденный город в самые страшные часы его осады, а теперь свободно прогуливается по Банковой с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Эта вторая победа над Россией – моральная.

Третья победа , что сорваны все планы по захвату Одессы и Николаева. Морские российские десанты так и не высажены на одесские прибрежья, а в довершение всего утоплен флагман российского черноморского флота – тяжелый крейсер "Москва".

, что сорваны все планы по захвату Одессы и Николаева. Морские российские десанты так и не высажены на одесские прибрежья, а в довершение всего утоплен флагман российского черноморского флота – тяжелый крейсер "Москва". Четвертая победа – дипломатическая. Сильнейшие страны мира, создающие почти две трети мирового производства, объединили свои силы в поддержке Украины и военной, и финансовой. Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила российскую агрессию против Украины.

Украинские военные получают теперь новейшее оружие из США и Великобритании, Канады и Австралии, Испании и Норвегии, Японии и Польши, Германии и Франции, Турции и Эстонии. И одновременно, тяжелейшие санкции мирового сообщества легли на российскую экономику и ее финансовый сектор.

Россия слабеет под гнетом этих санкций, а Украина становится все сильнее благодаря щедрой помощи почти всего мира. Грядущая военная победа России все более иллюзорна.

Сейчас разворачивается Битва за Донбасс. В свете всего вышесказанного я не вижу положительных для Путина перспектив и этой Битвы. Как историку она мне больше всего напоминает Курскую дугу 1943 года. Только перешедшая после поражения на севере в наступление в Донбассе российская армия подобна Вермахту после Московской битвы и Сталинграда.

Это – ее последнее наступление. Тогда тоже немецкие генералы попытались взять в клещи группировку Красной армии под Курском, а вышло все иначе и через полтора года закончилось в самой Германии. В этой войне время течет быстрее…

Активная фаза закончится через 2 – 3 недели, а ракетами будут бить до последнего, – Арестович: смотрите видео