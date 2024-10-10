Уже второй МиГ-31К на территории Беларуси, что задумал Кремль: сводка от Свитана

За последние несколько дней Россия перебросила уже два своих истребителя в Беларусь. Эту территорию Кремль будет пытаться использовать для ракетных ударов по определенному региону.

Такое мнение в ежедневной сводке для 24 Канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Обратите внимание Угроза ударов "Кинжалами" растет: в Беларусь после долгого перерыва прилетел МиГ-31К

Удар по Краснодарскому краю

Прошлой ночью, вероятно, украинские ракеты "Нептун" атаковали Краснодарский край, где враг построил склад "Шахедов". Сообщается, что дронов там было до полутысячи.

Свитан заметил, что именно Угледар и Покровск в частности важны и тем, что оттуда Вооруженные Силы Украины могут достигать "Нептунами" практически всего Краснодарского края (максимальная дальность ракеты – до 300 километров).

После продвижения врага в Донецкой области, часть территорий, с которых осуществлялись пуски, была потеряна, поэтому радиус достижения ракет уменьшился.

Взрывы возле Брянска

В Брянской области за прошедшие сутки взрывалось еще больше. Там прилетело в 67 арсенал главного ракетно – артиллерийского управления минобороны России. Сообщается о продолжении детонации и на следующий день.

Такие операции могут продолжаться около недели. Никто не будет тушить, пока все не продетонирует. Туда никто близко не подойдет на полтора – два километра,

– объяснил военный аналитик.

МиГ-31К в Беларуси

В то же время появилась информация, что в Беларусь прилетел уже второй российский самолет МиГ-31К.

Свитан убежден, что враг продолжит атаки на Староконстантинов. Поскольку россияне считают, что именно там расположены самолеты F-16 от западных партнеров. Недавно оккупанты выпустили три "Кинжалы" из Брянской области на Староконстантинов, два из которых были сбиты ЗРК Patriot еще над Киевщиной.

Итак, чтобы избегать зоны действия Patriot, россияне могут попытаться атаковать Староконстантинов с территории Беларуси, что восточнее Киевщины.

Вопрос только к оккупационному режиму Лукашенко, позволит ли это или нет. Ведь если позволит, это будет считаться непосредственным вступлением в боевые действия, вроде тех, когда Беларусь пропустила через свою территорию оккупантов в направлении Киевщины,

– объяснил рассвет.