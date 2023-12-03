На украинско-польской границе не работали 2 пункта пропуска: какая причина
Источник:Госпогранслужба
На границе Украины и Польши не работали два контрольно-пропускных пункта. Остановка их работы не связана с протестами польских перевозчиков.
Пограничники рассказали, что причина остановки работы КПП – техническая. Ранее в Госпогранслужбе объяснили, какое количество грузовиков пропускают протестующие.
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Какие пункты пропуска не работали
В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что по состоянию на утро 3 декабря временно не работали пункты пропуска:
- "Смельница";
- место пропуска вне пункта пропуска "Нижанковичи".
Оформление лиц и транспортных средств не производится из-за неисправности базы данных таможенной службы. Просим учесть эту информацию при планировании поездок через украинско-польскую границу,
– заявили в ведомстве.
Уже по состоянию на 11 часов 3 декабря Госпогранслужба заявила, что пропускные операции на вышеупомянутых пунктах пропуска возобновлены.
Следует добавить, что польские перевозчики с начала ноября перекрыли три пункта пропуска на границе Польши и Украины. Среди прочего, они требуют, чтобы пункты "Угринов – Долгобычув" и "Нижанковичи – Мальховице" работали только для транспорта на регистрации ЕС. В украинском министерстве заявили, что предложение неприемлемо и является "дискриминационной нормой в отношении других стран".
Также Ассоциация "Укравтопрома" со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины объясняла, что причина забастовок – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Польша и Украина достигли определенных договоренностей
- 2 декабря Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины вместе с Министерством инфраструктуры Польши приняли три решения по границе.
- Стороны согласовали, что пункт пропуска "Угринов – Долгобычув" откроют для проезда пустых грузовиков. Кроме того, в системе "еЧерга" создадут отдельные ремни для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Краковец – Корчева".
- Третье принятое решение – запуск пилотного проекта с регистрацией в "Ечерге" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице".