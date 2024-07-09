Последний шанс спасти Свободный мир

Дебаты 27 июня двух претендентов на пост президента США – лидера Свободного мира – продемонстрировали всю глубину политического и морального кризиса США.

Врач, который способен исцелить американскую политику

В момент, когда силы абсолютного зла бросили вызов самой идее и существованию Свободного мира, политическая система США выдвинула из своей среды двух кандидатов на роль его лидера:

немощного физически и ментально, очень пожилого человека, который все 4 года своего президентства трусливо дозировал военную помощь Украине, чтобы та не смогла не одержать безоговорочную победу над злейшим врагом США;

негодяя, известного своей "загадочной" психологической зависимостью от кремлевского диктатора, который открыто на глазах всего мира работает с ним через посредника Виктора Орбана над общим планом принуждения Украины к капитуляции.

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Такова сегодня клиническая картина бывшего Града на холме. Если не принимать радикального лечения, то мировая институция, что последнее столетие идентифицировала себя как Свободный мир, бесславно отправится на свалку мировой истории 5 ноября 2024 года.

Но где найти коллективного врача, способного исцелить американскую политическую систему? А он, к счастью, появился. Это двухпартийное квалифицированное проукраинское большинство, возникшее в результате концептуальной революции рейгановского крыла Республиканской партии в обеих палатах Конгресса.

То большинство, которое, преодолев упорное сопротивление трампистов в Конгрессе, провело закон о военной помощи Украине, заставило Джо Байдена отказаться от ряда его самых одиозных "красных линий" в предоставлении этой помощи и законодательно требовало от администрации по истечении 45 дней сформулировать Конгрессу цели в российско-украинской войне.

Лидеры и идеологи проукраинского большинства (Маккол, Роджерс, Тернер) изложили свое видение этих целей еще около 8 месяцев назад в замечательном документе "Proposed Plan for Victory in Ukraine" , который резко критикует администрацию Байдена за недостаточную помощь Украине.

В Белом доме должны появиться люди, которые готовы реализовать "Proposed Plan", а не могильщики Свободного мира с планом Путина – Трампа – Орбана по ликвидации украинского государства.

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Два пути "лечения"

В процессе текущего избирательного цикла есть теоретически два сценария реализации этой цели. Первый, казалось бы, самый естественный. Съезд Республиканской партии на следующей неделе номинирует на пост президента США одного из двух замечательных политиков, что есть у партии, – Никки Хейли и Майкла Маккола. А еще лучше – объединяет их в единый "пакет". С разгромным преимуществом они выиграют выборы у любого кандидата от демократов и триумфально реализуют свой "Proposed Plan".

К сожалению, это уже невозможно. Ригидная система партийных праймериз закрыла путь к избирателю Никки Хейли, кандидата, более востребованного американским обществом в целом, чем Трамп, который и будет автоматически номинирован на республиканском съезде.

Так что, придется идти к той же цели по более сложной траектории с противоположного крыла политического спектра. Байден, который разваливается у всех на глазах, вынужден будет снять свою кандидатуру. Возможно, в ближайшее время. Так или иначе демократы определят своего номинанта. Назовем ее условно Камала Харрис.

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Успех любого нового кандидата будет зависеть не от особенностей его биографии, а от избирательной стратегии, которая определяется его штабом, администрацией и действующим (до 21 января 2025 года) президентом, вынужденным теперь играть на подтанцовке у номинанта. Не исключен и крайний "ельцинский" вариант подтанцовки именно для кандидата Камалы Харрис. Байден из-за преклонного возраста и ухудшившегося состояния здоровья может не только отказаться от выдвижения на новый срок, но и уйти в отставку с поста президента. Партия может потребовать такой жертвы от своего бывшего вождя.

Хуже всего, если кампания нового кандидата по инерции останется такой же, если даже не в большей степени трампоцентричной.

Раньше было: "Байден старый и маразматик, но только он один может предотвратить приход диктатора к власти!".

Теперь: "Мы ничего не знаем о Х., но только он/она сможет предотвратить приход диктатора к власти!".

Такая бесцветная оборонительная стратегия обрекает Х. на поражение, сколько бы справок об успешных когнитивных тестах он не показал.

Кампания должна быть позитивной, наступательной, победной.

В первый же день новый кандидат должен добавить республиканский "Proposed Plan" в свою избирательную платформу как ее ключевой системообразующий элемент. А действующий президент Байден... Нет, все-таки гораздо технологичнее, если кандидат в президенты и президент будет одним и тем же лицом, то есть Камалой Харрис.

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Президент Харрис направляет в ответ на запрос Конгресса документ о целях США в войне в Украине: "Безусловное поражение России. Полное восстановление территориальной целостности Украины. Наказание российских военных преступников".

В серии своих выступлений Харрис позиционирует себя лидером Свободного мира, которая ведет экзистенциальную битву с империей абсолютного зла. В координации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими главами государств коалиции победителей она принимает ключевые решения об отправке в Украину современных западных самолетов и технических специалистов. В конце октября триумфально проходит ее визит в Киев, столицу Украины.

И никто уже не вспоминает какого-то кандидата Трампа с его предательским планом, который совсем потерялся на фоне блестящей женщины, названной мировыми СМИ "Черчиллем XXI века".

Вот так примерно мне видится, возможно, последний шанс излечения Свободного мира от нарастающей коллективной деменции его лидеров.