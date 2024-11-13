Президент Джо Байден стремится войти в историю как успешный лидер, поэтому до конца каденции может принять 2 решения. Прежде всего говорится об отмене запрета на использование дальнобойного оружия по России.

Также, вполне вероятно, Украину официально пригласят в НАТО. Таким предположением с 24 Каналом поделился российский публицист из США Андрей Пионтковский, подчеркнув, что именно Байден выступал против вступления нашего государства в Североатлантический альянс.

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Когда Байден может принять нужные Украине решения

По словам Пионтковского, Байден имеет широкие возможности по принятию ряда решений. В частности, из Белого дома продолжаются намеки об отмене запрета на удары дальнобойным оружием по российской территории, включая по местам дислокации северокорейских военных.

Далее на встрече "большой четверки" в Берлине , где Байден встречался с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, серьезно обсуждали вопрос об официальном приглашении Украины в НАТО.

Приглашение в НАТО – это промежуточный юридический шаг к вступлению. Оно не обязывает оказывать помощь по 5 статье, но является очень важным решением для Украины.

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Что интересно, именно Байден препятствовал этому. Хотя Великобритания и Франция поддерживали этот шаг, как и другие 25 стран-членов военного блока. Даже несмотря на это, действующий президент США до конца своей каденции еще может реабилитироваться.

Поэтому формальное приглашение Украины в НАТО могло бы серьезно повлиять на дискуссии, которые будут продолжаться в администрации Байдена. Примерно до января – начала февраля они выскажут свое мнение,

– констатировал Андрей Пионтковский.

Отметим, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена усилит поддержку Украины, а НАТО будет работать над укреплением оборонно-промышленной базы, чтобы ВСУ были готовы к боевым действиям в 2025 году.