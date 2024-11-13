Також, цілком імовірно, Україну офіційно запросять в НАТО. Таким припущенням з 24 Каналом поділився російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, наголосивши, що саме Байден виступав проти вступу нашої держави в Північноатлантичний альянс.

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Коли Байден може ухвалити потрібні Україні рішення

За словами Піонтковського, Байден має широкі можливості щодо ухвалення низки рішень. Зокрема, з Білого дому продовжуються натяки про скасування заборони на удари далекобійною зброєю по російській території, включаючи по місцях дислокації північнокорейських військових.

Далі на зустрічі "великої четвірки" у Берліні , де Байден зустрічався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, серйозно обговорювали питання про офіційне запрошення України в НАТО.

Запрошення до НАТО – це проміжний юридичний крок до вступу. Воно не зобов'язує надавати допомогу за 5 статтею, але є дуже важливим рішенням для України.

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Що цікаво, саме Байден перешкоджав цьому. Хоча Велика Британія та Франція підтримували цей крок, як і інші 25 країн-членів військового блоку. Навіть попри це, чинний президент США до кінця своєї каденції ще може реабілітуватися.

Тому формальне запрошення України в НАТО могло б серйозно вплинути на дискусії, які продовжуватимуться в адміністрації Байдена. Приблизно до січня – початку лютого вони висловлять свою думку,

– констатував Андрій Піонтковський.

Зазначимо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена посилить підтримку України, а НАТО працюватиме над зміцненням оборонно-промислової бази, щоб ЗСУ були готові до бойових дій у 2025 році.