"Два труса": что заставило Фицо и Орбана пойти на скандальные решения против Украины

Пока Европа пытается сохранить единство в противостоянии российской агрессии, Виктор Орбан и Роберт Фицо снова оказались в центре громкого скандала – их последние решения по Украине вызвали резкую реакцию Киева и напряжение в ЕС.

Системное торможение санкционных пакетов ЕС против России, постоянная риторика о "мирных переговорах любой ценой", а теперь еще и угрозы перекрыть энергоснабжение и поставки топлива. Для 24 Канала политические экономические эксперты разобрали природу скандальных угроз Фицо и Орбана и какое место в их решениях сыграли грязные деньги Кремля.

Что стоит за шантажом с энергоснабжением?

Венгрия и Словакия пригрозили прекратить поставки электроэнергии Украине на фоне остановки нефтепровода "Дружба". В Киеве жестко отреагировали, заявив о недопустимости языка ультиматумов и шантажа, которые могут создавать риски для энергетической безопасности всего региона.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что Орбан и Фицо прежде всего пытаются получить политические дивиденды в переговорах с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Можно рассматривать различные сценарии их поведения, однако ключевым мотивом остается желание продемонстрировать лояльность Москве и повысить собственный вес в международном торге.

В то же время Богданов убежден, что в конце концов им придется отступить. Для Украины ситуация была бы значительно сложнее, если бы подобные угрозы прозвучали месяц назад.

Пока же даже в случае прекращения поставок электроэнергии из Словакии и Венгрии это можно будет компенсировать увеличением продолжительности отключений в западных областях, и речь не идет о катастрофическом сценарии.

Будапешт и Братислава выбрали не слишком удачный момент для такого давления. Политическое поражение Орбана и Фицо в этой истории для Украины важнее временного дискомфорта. Он убежден: если бы это произошло месяц или полтора назад, последствия могли бы быть значительно серьезнее, однако с приближением потепления ресурс шантажа существенно уменьшается.

Это же два труса, и поэтому они выбрали это время для шантажа, ведь понимают, что никаких катастрофических последствий не будет,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Самым важным является то, что Россия все равно не достигнет своей стратегической цели, тогда как по и без того ослабленной репутации Орбана и Фицо будет нанесен ощутимый удар. Он считает, что в долгосрочной перспективе это значительно важнее, чем возможные временные осложнения из-за их давления.

Политолог Игорь Чаленко считает, что позиция Словакии и Венгрии выглядит откровенно циничной: вместо того чтобы осудить российские удары по украинской нефтяной инфраструктуре, они фактически перекладывают ответственность на Киев и еще и угрожают прекратить поставки электроэнергии.

Это происходит на фоне массированных атак России, которые имеют целью организовать энергетический коллапс в Украине, а значит подобные заявления со стороны Орбана и Фицо только подыгрывают стратегии Кремля.

Чаленко отмечает, что транзит нефти в Венгрию был остановлен не по инициативе Украины, а из-за российского удара по объектам вблизи Бродов во Львовской области, который повредил критически важное оборудование. Он подчеркивает, что венгерскую сторону проинформировали об этом сразу в день атаки.

Россия впервые за четыре года сознательно ударила по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", нанеся серьезные повреждения "Укртранснафте", и восстановление требует времени. Политолог обращает внимание, что за почти месяц после атаки Будапешт и Братислава так и не осудили действия Москвы, вместо этого продолжают обвинять Украину.

Напомним, 27 января 2026 года Россия нанесла прицельный ракетный удар по объектам нефтетранспортной инфраструктуры вблизи города Броды во Львовской области, через которые проходит участок нефтепровода "Дружба". Это вызвало серьезные повреждения технологического оборудования и энергообеспечения узла перекачки. В результате транзит нефти в направлении Венгрии и Словакии был временно остановлен, поскольку часть системы автоматизации и насосного оборудования требовала восстановления.

Чаленко также обращает внимание на военный контекст: Россия передислоцировала стратегическую авиацию на аэродромы "Оленья" и "Энгельс" накануне годовщины полномасштабного вторжения, что свидетельствует о подготовке к новым массированным ударам. И именно в этот момент Венгрия и Словакия угрожают прекратить импорт электроэнергии в Украину объемом 1,4 ГВт – это эквивалент двух атомных энергоблоков.

Если такое решение совпадет с очередной атакой, следствием может стать масштабный блэкаут. Богданов убежден, что Орбан и Фицо фактически становятся соучастниками агрессии, действуя в одном политическом векторе с Минском и Москвой.

Действия Фицо и Орбана ничем не отличаются от действий Лукашенко, который за аналогичное соучастие попал под санкции. Все трое – просто клуб Путина, и единственное, что их пока прикрывает – это спекуляция именем Трампа,

– подчеркнул Чаленко.

Обратите внимание, по состоянию на 23 февраля 2026 года Словакия полностью остановила экстренные поставки электроэнергии в Украину, объявив, что больше не будет оказывать помощь для стабилизации украинской энергосистемы, пока продолжается спор из-за остановки транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". Фицо прямо написал в соцсети: "Если украинская сторона обратится за помощью, она не получит такой помощи".

Почему Венгрия не перешла от угроз к действиям?

Венгрия впервые начала публично угрожать возможным прекращением поставок электроэнергии Украине 21 февраля, однако уже 22 февраля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто смягчил формулировки, отметив, что Венгрия будет действовать с "особой осторожностью" по экспорту электроэнергии, учитывая, что на Закарпатье живут этнические венгры, которые могут пострадать от полного прекращения поставок.

Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий считает, что резкое изменение риторики Будапешта относительно возможного прекращения поставок электроэнергии Украине связано прежде всего с внутриполитическими рисками для венгерских властей.

После предыдущих угроз Сийярто заявил, что Будапешт будет действовать осторожно, ведь на Закарпатье проживает венгерская община, которая также могла бы пострадать от такого решения. По мнению Городницкого, первичные заявления стали удобной темой для оппозиции – можно критиковать украинскую власть, обвинять ее в коррупции или неэффективности, но когда речь заходит о риске оставить без света обычных людей, в частности этнических венгров, это уже создает серьезную репутационную проблему для правительства.

К тому же представители оппозиционной партии "Тиса" начали обвинять власть во враждебности к украинцам, и в условиях предвыборной кампании руководство страны решило не обострять эту тему. Эксперт также убежден, что свою роль сыграл и более жесткий сигнал со стороны Брюсселя: европейские партнеры дали понять, что финансирование для Венгрии может оказаться под угрозой.

Именно такая твердая позиция ЕС заставила Будапешт скорректировать тональность, и подобный подход стоит применять и к премьеру Словакии Роберту Фицо, который также допускал угрозы по ограничению электроснабжения Украины.

Как должна ответить Европа?

Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов считает, что угрозы Будапешта заблокировать кредит на 90 миллиардов евро для Украины и прекратить электроснабжение имеют скорее политический, чем технический характер.

Несвитайлов, как и остальные аналитики, считает, что эти заявления не обусловлены нехваткой электроэнергии или техническими проблемами, а скорее напоминают элемент энергетического шантажа и в определенной степени можно рассматривать их как проявление "энергетического терроризма" со стороны России, где Венгрия и Словакия становятся фактически посредниками.

В то же время украинская позиция остается четкой и последовательной: Киев не собирается возобновлять транзит через "Дружбу" под давлением. Каждый такой кризис демонстрирует слабость системы единодушия в принятии решений в ЕС.

Каждый такой кейс приближает момент, когда Евросоюз примет решение об отказе от единодушия в голосовании, принятии ключевых решений и переходе к квалифицированному большинству. Хотя сейчас это приводит к определенным трудностям, в момент, когда это решение будет принято, это значительно упростит жизнь для нас и ЕС,

– предположил эксперт-международник.

