Два сценария поведения России во время нормандского саммита в Париже

Сегодня в России можно наблюдать две точки зрения. Одна из них заключается в том, что с Президентом Украины Владимиром Зеленским можно договориться. А вторая – в том, что любые уступки Кремля в отношении Украины будут свидетельствовать о слабости российской стороны.

Такое мнение высказал дипломат, главный советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук во время брифинга "Чего ожидать от нормандской встречи". Мероприятие прошло в Киеве 6 декабря.

Советуем ознакомиться! Нормандская встреча: все, что важно знать

По его словам, в России есть две группы школ мыслей, которые проталкивают достаточно разные подходы относительно того, что должна делать и говорить Россия во время переговоров в Париже.

Первая точка зрения заключается в том, что

с Зеленским можно договориться,

Зеленского нужно поддержать,

Зеленский продемонстрировал, в отличие от Порошенко, что он умеет держать слово и принимать непопулярные решения.

В частности, обмен пленными и разведения войск подтверждают, что президент Зеленский может обещать и является способным выполнять то, что он обещает, даже если это не пользуется особой популярностью внутри страны. Поэтому нужно идти с ним на диалог и нужно шаг за шагом осуществлять логику, что является записанной в минских договоренностях,

– отметил эксперт.

Однако, по его словам, это не означает, что такого же мнения придерживается и российская элита. Последняя же считает, что не обязательно нужно договариваться.

"Любые действия России по выводу войск с Донбасса некоторые российские политологи сравнивают с Афганистаном 1988 года, что это будет символом слабости (ту войну СССР фактически проиграл и потерял около 15 тысяч военных – 24 канал). То есть, вернуть Украине Донбасс даже в параметрах минских договоренностей будут воспринимать как свидетельство того, что Россия – слабая, она вернула другой стране то, что взяла под свой контроль",

– добавляет Филипчук.

Также такие уступки могут привести к усилению оппозиционных настроений со стороны имперских профашистских националистических сил в России. И это может поставить под вопрос имидж Путина как "собирателя русских земель".

​Обратите внимание! Откровенное интервью Зеленского перед нормандским саммитом: ключевые тезисы

"То есть, российская элита считает, что не обязательно надо идти на диалог даже с таким президентом как Зеленский, который действительно прилагает усилия для выполнения минских соглашений", – подытожил эксперт международник.

Что известно о встрече в "нормандском формате"