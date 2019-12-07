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      Два сценария поведения России во время нормандского саммита в Париже

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      Как будет вести себя Россия во время нормандского саммита: два сценария / Колаж 24 канала

      Сегодня в России можно наблюдать две точки зрения. Одна из них заключается в том, что с Президентом Украины Владимиром Зеленским можно договориться. А вторая – в том, что любые уступки Кремля в отношении Украины будут свидетельствовать о слабости российской стороны.

      Такое мнение высказал дипломат, главный советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук во время брифинга "Чего ожидать от нормандской встречи". Мероприятие прошло в Киеве 6 декабря.

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      По его словам, в России есть две группы школ мыслей, которые проталкивают достаточно разные подходы относительно того, что должна делать и говорить Россия во время переговоров в Париже.

      Первая точка зрения заключается в том, что

      • с Зеленским можно договориться,
      • Зеленского нужно поддержать,
      • Зеленский продемонстрировал, в отличие от Порошенко, что он умеет держать слово и принимать непопулярные решения.

      В частности, обмен пленными и разведения войск подтверждают, что президент Зеленский может обещать и является способным выполнять то, что он обещает, даже если это не пользуется особой популярностью внутри страны. Поэтому нужно идти с ним на диалог и нужно шаг за шагом осуществлять логику, что является записанной в минских договоренностях,
      – отметил эксперт.

      Однако, по его словам, это не означает, что такого же мнения придерживается и российская элита. Последняя же считает, что не обязательно нужно договариваться.

      "Любые действия России по выводу войск с Донбасса некоторые российские политологи сравнивают с Афганистаном 1988 года, что это будет символом слабости (ту войну СССР фактически проиграл и потерял около 15 тысяч военных – 24 канал). То есть, вернуть Украине Донбасс даже в параметрах минских договоренностей будут воспринимать как свидетельство того, что Россия – слабая, она вернула другой стране то, что взяла под свой контроль",
      – добавляет Филипчук.

      Также такие уступки могут привести к усилению оппозиционных настроений со стороны имперских профашистских националистических сил в России. И это может поставить под вопрос имидж Путина как "собирателя русских земель".

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      "То есть, российская элита считает, что не обязательно надо идти на диалог даже с таким президентом как Зеленский, который действительно прилагает усилия для выполнения минских соглашений", – подытожил эксперт международник.

      Что известно о встрече в "нормандском формате"

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Нормандский формат Украина – Россия Новости России Нормандская встреча 2019 Новости политики
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