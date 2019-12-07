Два сценарії поведінки Росії під час нормандського саміту в Парижі

Сьогодні в Росії можна спостерігати дві точки зору. Одна з них полягає в тому, що з Президентом України Володимиром Зеленським можна домовитися. А друга – в тому, що будь-які поступки Кремля щодо України свідчитимуть про слабкість російської сторони.

Таку думку висловив дипломат, головний радник Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук під час брифінгу "Чого очікувати від нормандської зустрічі". Захід пройшов у Києві 6 грудня.

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За його словами, у Росії є дві групи шкіл думок, які проштовхують достатньо різні підходи щодо того, що має робити та говорити Росія під час переговорів у Парижі.

Перша точка зору полягає в тому, що

з Зеленським можна домовитися,

Зеленського потрібно підтримати,

Зеленський продемонстрував, на відміну, від Порошенка, що він уміє дотримуватися слова та ухвалювати непопулярні рішення.

Зокрема, обмін полоненими та розведення військ підтверджують, що президент Зеленський може обіцяти та є спроможним виконувати те, що він обіцяє, навіть якщо це не користується особливою популярністю всередині країни. Тому потрібно йти з ним на діалог і потрібно крок за кроком здійснювати логіку, що є записаною в мінських домовленостях,

– зауважив експерт.

Однак, за його словами, це не означає, що такої ж думки дотримується й російська еліта. Остання ж вважає, що не обов’язково потрібно домовлятися.

"Будь-які дії Росії щодо виведення військ з Донбасу деякі російські політологи порівнюють з Афганістаном 1988 року, що це буде символом слабкості (ту війну СРСР фактично програв і втратив близько 15 тисяч військових – 24 канал). Тобто, повернути Україні Донбас навіть у параметрах мінських домовленостей будуть сприймати як свідчення того, що Росія – слабка, вона повернула іншій країні те, що взяла під свій контроль",

– додає Філіпчук.

Також такі поступки можуть призвести до посилення опозиційних настроїв з боку імперських профашистських націоналістичних сил у Росії. І це може поставити під знак запитання імідж Путіна як "собирателя русских земель".

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"Тобто, російська еліта вважає, що не обов’язково треба йти на діалог навіть із таким президентом як Зеленський, який дійсно докладає зусилля для виконання мінських угод", – підсумував експерт міжнародник.

Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"