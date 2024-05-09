Две ГЭС в Украине выведены из эксплуатации в результате российских атак

Утром 8 мая россияне осуществили массированный обстрел критической инфраструктуры Украины. В результате атаки две украинские ГЭС были полностью выведены из эксплуатации.

Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары.

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Россияне уничтожают критическую инфраструктуру

Сейчас две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.

На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств,

– сообщили в Укргидроэнерго.

Там также отметили, что сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда чрезвычайно важны.

Массированная атака 8 мая: коротко