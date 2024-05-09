Две ГЭС в Украине выведены из эксплуатации в результате российских атак
Источник:Укргидроэнерго
Утром 8 мая россияне осуществили массированный обстрел критической инфраструктуры Украины. В результате атаки две украинские ГЭС были полностью выведены из эксплуатации.
Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары.
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Россияне уничтожают критическую инфраструктуру
Сейчас две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.
На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств,
– сообщили в Укргидроэнерго.
Там также отметили, что сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда чрезвычайно важны.
Массированная атака 8 мая: коротко
- Во время массированной атаки на Украину 8 мая россияне применили 76 средств воздушного нападения. Среди них было 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Воздушным силам удалось уничтожить большинство воздушных целей, запущенных врагом.
- Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. было повреждено оборудование на одном из объектов Укрэнерго в центральном регионе.
- Также в ДТЭК сообщили, что в результате атаки повреждены три теплоэлектростанции. В компании отметили, что серьезно повреждено оборудование. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.
- Из-за массированных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру Украины, Укрэнерго 8 мая ввело ограничение на энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00. Мария Цатурян, представитель компании, обосновывала необходимость таких мер.