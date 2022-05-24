Две крепости, которые сорвут "победное" наступление Путина

Сейчас нахожусь в районе Северодонецка, день провел на трассе Лисичанск – Бахмут. Поэтому могу сообщить, что происходит в этом районе и насколько велика угроза.

Препятствием худшему сценарию являются ВСУ

Российские войска из района Попасной пытаются перерезать трассу Бахмут – Лисичанск в районах сел Яковлевка – Белогоровка – Берестово. Я был во всех этих селах в течение дня. Бои в этом районе идут уже шесть суток подряд.

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Выход россиян к трассе может означать, что основной путь коммуникаций в Лисичанск и Северодонецк перерезан и эти города могут попасть в оперативное окружение. Конечно, наши это видят и делают может и не все, но очень многое, чтобы этого не произошло. Очень многое. Оцепление в таком случае будет не полным, потому что останется еще один обходной путь снабжения, но защитить этот второстепенный путь будет уже трудно. Конечно, все видят карту, и много вопросов возникает у тех, кто держит фронт. Именно поэтому мне было важно увидеть обстановку своими глазами и рассказать это всем. Последний рубеж держат Герои

Географически противника от этой трассы отделяет только один ряд высот. А практически россияне не могут преодолеть этот последний рубеж, потому что невероятный героизм украинской пехоты и эффективность украинской артиллерии наносят большие потери россиянам. Трудные бои продолжаются. Но очевидно, что у российской армии тоже не безграничные силы. Они не способны прорвать оборону, они пытаются продавить.

Ни в одном месте противник не вышел на трассу, не простреливает ее прямой наводкой, но дорога подвергается обстрелам артиллерии, минометов и ракет. Трасса опасна из-за обстрелов, но все атаки врага отбиты. Смогу максимально информировать вас о ситуации. Я не все могу сказать сейчас, потому что идет война и риски большие, но я ничего не забываю в этом секторе и все со временем вспомню. Советуем Путинцы задействовали на Луганщине новую тактику: удастся ли им "проглотить" Северодонецк

План один – победа Украинское командование понимает обстановку и принимает меры. Меры хорошо слышны и видны, потому что наша артиллерия в этом районе действует активно. Наши кадровые части в Северодонецке и Лисичанске сохраняют боевой дух, управляемость. Этими словами невозможно передать, какие мощные обстрелы приходится выдерживать, как, несмотря на потери, идут в бой, как держатся наши воины. Большая честь быть вместе с ними.