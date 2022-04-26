Две российские крылатые ракеты пролетели рядом с Запорожской АЭС

Две крылатые ракеты, которые оккупанты запустили утром 26 апреля, пролетели на низкой высоте над Запорожской АЭС. Россия формально занимается ядерным терроризмом.

Первая ракета пролетела в 6:41, вторая – в 6:46. Затем они взорвались в Запорожье. Ракеты летели очень низко.

Важно Вопрос с Запорожской АЭС может решиться в течение месяца, – Энергоатом

Ядерный терроризм со стороны России усиливается

В Энергоатоме отмечают, что ракеты летели непосредственно над площадкой Запорожской АЭС. Если бы они попали в один из 7 ядерных реакторов, миру угрожала бы ядерная или радиационная катастрофа.

Как говорится в заявлении, ядерный терроризм от России только усиливается. Она подвергает мир большой опасности.

Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположено 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски,

– отметил руководитель предприятия "Энергоатом" Петр Котин.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. В ночь на 4 марта ее захватили российские военные. На площадке АЭС сейчас много военной техники. В сущности, они превратили станцию в военную базу.

Напомним, сегодня, 26 апреля, российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Детали обстрела выясняются.

НАТО должны отправить войска в Западную Украину – экс-главнокомандующий сил Альянса в Европе: смотрите видео