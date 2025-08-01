Берлин усиливает украинскую противовоздушную оборону. Вскоре Киев получит новые системы Patriot.

На сайте Министерства обороны Германии говорится, что в ближайшие дни Германия поставит Украине дополнительные Patriot (пусковые установки) как первый шаг. На втором этапе в течение следующих двух-трех месяцев будут переданы дополнительные компоненты для системы для усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными батареями Patriot. Передача анонсирована после достижения соглашения с США о том, что Берлин первым получит новые системы в ответ.