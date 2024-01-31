Две управляемые авиабомбы попали в больницу в Великом Бурлуке

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. Вечером 31 января враг атаковал Великий Бурлук. В местную больницу попали две управляемые авиабомбы.

Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Большому Бурлуке в 21:50. Тогда на территории Харьковской области продолжалась воздушная тревога.

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В 21:50 оккупанты ударили по поселку Великий Бурлук Купянского района. Управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы,

– отметил председатель Харьковской ОВА.

Из медучреждения провели эвакуацию

Синегубов подчеркнул, что из больницы эвакуировали 38 человек. Среди них – пятеро работников заведения. Четверым людям понадобилась медицинская помощь – ее оказали на месте инцидента.

Враг повредил фасад больницы, окна и крышу. В полиции рассказали детали о прилете. Одна из бомб попала рядом, другая – прямое попадание.

"Одна рядом, вторая – прямое попадание. Из больницы с помощью полиции, ГСЧС эвакуировали 38 человек, в том числе 33 больных, из которых двое – лежачих, пять человек персонала. Есть пострадавшие, данные будут позже", – говорится в сообщении. .

Кроме того, вечером 31 января враг атаковал Харьков. На территории города прогремели по меньшей мере четыре взрыва. К сожалению, есть попадания в гражданские объекты.