Дверь была выбита, вещи исчезли, – в Суспильном рассказали о похищение коллеги в Херсоне

Россияне похитили в оккупированном Херсоне работника Суспильного – инженера Алексея Воронцова. Захватчики ворвались в его дом.

Дверь квартиры, где жил Воронцов, была выбита. Вещи и мебель были разбросаны. Об этом рассказал член правления НСТУ Дмитрий Козлов в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Что известно об исчезновении

Исчезли также документы и одежда инженера. Родные Алексея не знают, где он находится. Требований оккупанты пока не выдвигали.

Козлов также сообщил, что помещение херсонского филиала Суспильного захватили. Оккупанты пытались найти личные данные работников. Со 2 марта журналисты работают удаленно.

Мы понимаем, что любой, кто находится на оккупированной территории, рискует,

– добавил Козлов.

Общественный вещатель обратился к украинской власти и международной общественности с призывом содействовать возвращению Воронцова.

Другие случаи похищения людей

В Херсонской ОВА сообщают, что оккупанты забирают людей на блокпостах или даже из их домов. Случаи похищения мирных жителей в Херсоне происходят постоянно. При этом уехать из города сейчас невозможно. К примеру, 17 мая российские военные из "Градов" расстреляли колонну гражданских автомобилей вблизи села Давыдов Брод. Люди просто пытались эвакуироваться в Кривой Рог.

11 мая в Херсонской области захватчики похитили экс-депутата областного совета Виктора Помазнюка. В городской территориальной общине отмечают, что мужчину могут содержать в отделении полиции в Новой Каховке.

Оккупанты ворвались в дом сельского головы Чернобаевки Игоря Дударя. Россияне повредили имущество и, вероятно, нанесли телесные повреждения мужчине. Со 2 мая он находится в тяжелом состоянии в больнице.

30 апреля оккупанты взяли в плен Галину Кучер – сотрудницу краеведческого музея в Мелитополе. Дома у нее осталась лежачая мать, за которой надо ухаживать.

В Новой Каховке 19 апреля российские военные украли депутата городского совета Игоря Протоковило. Оккупанты также забрали его из собственного дома.

30 апреля сообщили о похищении старосты села Змиевка Николая Куривчака.

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