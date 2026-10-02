Движение зеленой ветви метро по Южному мосту могут восстановить, – Кличко

Совет обороны столицы обсудил вопросы работы метрополитена. Мэр Киева сообщил, что метрополитен готов возобновить после вчерашних атак движение по Южному мосту в условиях желтого уровня тревоги.

О подробностях сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Возобновят ли движение по зеленой ветке метро

Вопрос о движении на зеленой линии метро остается открытым.

Кличко сообщил, что метрополитен готов возобновить после атак 1 октября движение метро по Южному мосту во время желтого уровня тревоги.

Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, в которые обратилось Мининфраструктуры,

– подчеркнул он.

Рада обороны столицы также рассмотрела вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве.

"Выслушали военных, правоохранителей, ГСЧС, коммунальные службы, и все они представили предложения по обеспечению безопасности. С учетом необходимости логистического транспортного сообщения между левым и правым берегами в городе. Предложения Рады обороны направляем центральным органам власти", – отметил Кличко.

Напомним, что россияне пытаются всячески парализовать жизнь в столице, поэтому наносят удары по мостам. Днем 1 октября были два попадания беспилотников вблизи опорной части Южного моста. Вечером произошелтретий удар. Беспилотник попал в дорожное полотно.