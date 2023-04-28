Двигаются ночью, маскируются, – Хлань сказал, где россияне прячут технику на Херсонщине

На левом берегу Херсона до сих пор находится враг, оттуда пытается обстреливать правобережье. Однако в последнее время движения россиян стали активнее.

Это 24 Каналу сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он рассказал, что террористы на временно оккупированной территории Херсонской области перемещают технику и штабы в надежде спастись от очередного "хлопка".

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По словам депутата, в Скадовском районе Херсона, где раньше была сконцентрирована военная техника, недавно украинские силы обороны мощно уничтожили группировку врага.

Единственное место окупантов, где они располагают свои склады – это ближе к Геническу, ближе к административной границе с Крымом,

– добавил говорящий.

Россияне прячут технику

Хлань рассказал, что россияне ночью определенную часть техники подтягивают к побережью Днепра, но пытаются прятать ее в посадках, маскируют и урывают.

Также террористы стараются не скапливаться в одном месте, постоянно рассредоточиваются. Однако помогает это им мало, ведь недавно в Олешках была уничтожена арта, постоянно обстреливавшая город Херсон и правобережную часть Херсонщины.

Если говорить об обстрелах Берислава и Казацкого, именно в Новой Каховке оккупанты пытаются в промышленных частях располагать свою артиллерию, но там мы видим периодическое смещение группировок врага.

– заметил Хлань.

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