Это помогло затормозить движение россиян на Востоке: обзор фронта от Свитана

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину с неожиданным визитом. Конечно же, он посетил Киев не с пустыми руками.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, подчеркнув, что Остин привез в Киев то, что сейчас очень нужно на линии боестолкновения.

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В чем очень нуждаются ВСУ

Свитан отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин объявил о пакете военной помощи на 400 миллионов долларов для Украины. Это то, что нужно сейчас на линии боестолкновения.

И этот поток уже заметен, ведь именно заход техники и боеприпасов дал возможность практически сейчас затормозить движение российских войск на восточном фронте,

– сказал полковник запаса.

А отдельный пакет финансирования производства украинских дронов на 800 миллионов долларов, по его мнению, является грамотным подходом. Это позволит не спрашивать разрешений о том, куда их можно отправлять, а также запустить нашу военную промышленность.

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Полковник запаса отметил, что несколько сотен военных стратегических предприятий расположены до Урала, то есть в зоне поражения наших дальних беспилотников.

По его словам, вопрос заключается в их количестве. Увеличение числа беспилотников дает возможность создавать волны из нескольких десятков и пробивать ПВО противника по определенным направлениям, ранее проверенным.

В таком режиме надо работать минимум полгода, чтобы российская военная машина почувствовала эти удары,

– заявил Свитан.

Ведь, объяснил он, чтобы просто повредить завод, нужно направлять в одну точку десятки беспилотников. Если бы были ракеты, которые несут 500-килограммовые заряды, то одной можно вынести по крайней мере часть завода, а несколько уничтожат его полностью.