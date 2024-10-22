Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що Остін привіз до Києва те, що зараз дуже потрібно на лінії боєзіткнення.

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Чого дуже потребують ЗСУ

Світан зауважив, що глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів для України. Це те, що потрібно зараз на лінії боєзіткнення.

І цей потік уже помітний, адже саме заходження техніки та боєприпасів дало можливість практично зараз загальмувати рух російських військ на східному фронті,

– сказав полковник запасу.

А окремий пакет фінансування виробництва українських дронів на 800 мільйонів доларів, на його думку, є грамотним підходом. Це дасть змогу не питати дозволів щодо того, куди їх можна відправляти, а також запустити нашу військову промисловість.

Коли Росія відчує наслідки атак БпЛА

Полковник запасу зазначив, що кількасот військових стратегічних підприємств розташовані до Уралу, тобто в зоні ураження наших дальніх безпілотників.

За його словами, питання полягає у їхній кількості. Збільшення кількості безпілотників дає можливість створювати хвилі з кількох десятків і пробивати ППО противника за певними напрямками, які були раніше перевірені.

У такому режимі треба працювати щонайменше пів року, щоб російська військова машина відчула ці удари,

– заявив Світан.

Адже, пояснив він, аби просто пошкодити завод, потрібно скеровувати в одну точку десятки безпілотників. Якби ж були ракети, які несуть 500-кілограмові заряди, то однією можна винести принаймні частину заводу, а кілька знищать його повністю.