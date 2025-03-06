Участников Движения сопротивления наградили знаками отличия Командующего ССО
Движение сопротивления продолжает деятельность против врага. За успешное выполнение специальных задач его участников наградили знаками отличия Командующего ССО ВСУ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций.
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Как происходило награждение
В ССО показали кадры награждения участников Движения сопротивления отличиями Командующего за успешное выполнение специальных задач.
Движение сопротивления – это об ответственности. Движение сопротивления – это о конфиденциальности. Движение сопротивления – это о готовности к встрече с врагом,
– отмечают там.
Силы специальных операций отмечают, что они научат, подготовят, поддержат - а присоединиться к Движению сопротивления можно по ссылке.
Награждение партизан Движения сопротивления: смотрите видео
К слову, ранее Силы специальных операций презентовали календарь-справочник на 2025 год, посвященный деятельности движения сопротивления на оккупированных территориях. Каждая его страница календаря рассказывает о том, как партизаны противодействуют оккупационным силам.