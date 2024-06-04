Польские протестующие снова заблокировали движение транспорта на одном из пунктов пропуска
Источник:ГПСУ
Польские протестующие не выпускают грузовики на выезд из Украины. Зато в страну транспорт пускают, однако тоже с ограничением.
Блокировка началась на пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное". В ГПСУ рассказали, что на выезд из Украины грузовики в сторону Польши не пропускают вообще.
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В Украину грузовики пропускают, но по графику
В ГПСУ сообщили, что польские протестующие пропускают грузовики на въезд в Украину по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по 4 грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час.
Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме,
– сообщили пограничники.
Напомним, что представители местных фермерских хозяйств выступают с требованием по уменьшению ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины.
Как долго продлится блокада
В Государственной таможенной службе Украины сообщили, что поляки планируют проводить акцию протеста во второй половине дня 6 июня. Пограничники подчеркнули, что ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.
Стоит заметить, что пункт пропуска "Рава-Русская – Хребенное" был последним, который польские фермеры разблокировали в конце апреля после длительных акций протеста.
Что предшествовало
- В ноябре 2023 года начались длительные протесты на границе с Польшей. Польские аграрии утверждали, что украинские водители и импорт сельскохозяйственной продукции подрывают польский рынок.
- Блокирование границы продолжались всю зиму и половину весны. Только в апреле поляки начали разблокировать пункты пропуска.
- Евросоюз пошел на уступки польским фермерам и выделил для них большую финансовую поддержку – дополнительная дотация на 1 тонну реализованной пшеницы будет достигать от 50 до 70 евро.