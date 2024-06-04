Польские протестующие снова заблокировали движение транспорта на одном из пунктов пропуска

Польские протестующие не выпускают грузовики на выезд из Украины. Зато в страну транспорт пускают, однако тоже с ограничением.

Блокировка началась на пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное". В ГПСУ рассказали, что на выезд из Украины грузовики в сторону Польши не пропускают вообще.

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В Украину грузовики пропускают, но по графику

В ГПСУ сообщили, что польские протестующие пропускают грузовики на въезд в Украину по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по 4 грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме,

– сообщили пограничники.

Напомним, что представители местных фермерских хозяйств выступают с требованием по уменьшению ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины.

Как долго продлится блокада

В Государственной таможенной службе Украины сообщили, что поляки планируют проводить акцию протеста во второй половине дня 6 июня. Пограничники подчеркнули, что ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

Стоит заметить, что пункт пропуска "Рава-Русская – Хребенное" был последним, который польские фермеры разблокировали в конце апреля после длительных акций протеста.

Что предшествовало