Движение вперед продолжается: Сырский сообщил приятные новости с Бахмутского направления
13 мая 2023, 16:14Читати новину українською
Источник:Сырский
Украинские военные 13 мая продолжают продвигаться по нескольким участкам фронта. Они продолжают защищать Бахмут.
Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что оборонная операция на Бахмутском направлении продолжается.
Кстати Идет ли уже наступление: Череватый сообщил, что ВСУ еще больше продвинулись в районе Бахмута
Он передал приятные новости с фронта. Украинские воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу.
Оккупанты отступили из-под Бахмута
- Аналитики из американского Института изучения войны отметили, что после успешных контратак ВСУ добились значительных успехов северо-западнее Бахмута. На геолокационных кадрах от 12 мая видно, как российские захватчики убегают от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища. Это примерно в 4 километрах северо-западнее Бахмута.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также отмечал, что на Бахмутском направлении наши бойцы смогли отбросить оккупантов на расстояние от 55 метров до 1,5 километра.
- Утром 13 мая, по словам Череватого, нашим воинам удалось продвинуться вглубь еще на 300 метров. Продвижение ВСУ проходит в рамках оборонной операции, хотя украинские военные проводят определенные контрнаступательные действия.