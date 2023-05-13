Движение вперед продолжается: Сырский сообщил приятные новости с Бахмутского направления

Украинские военные 13 мая продолжают продвигаться по нескольким участкам фронта. Они продолжают защищать Бахмут.

Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что оборонная операция на Бахмутском направлении продолжается.

Кстати Идет ли уже наступление: Череватый сообщил, что ВСУ еще больше продвинулись в районе Бахмута

Он передал приятные новости с фронта. Украинские воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу.

Оккупанты отступили из-под Бахмута