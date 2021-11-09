Движущая сила находится в Москве, – польский премьер о ситуации на белорусской границе

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий убежден, что власти России являются источником миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Такое заявление Моравецкий сделал на заседании сейма. Кстати, оно было посвящено именно ситуации на границе.

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Движущая сила находится в Москве,

– сказал премьер.

Зато глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что миграционный кризис на границе якобы спровоцировали действия Запада на Ближнем Востоке. Он сказал ЕС, что надо отвечать за свои слова и свои поступки.

Что происходит на границе