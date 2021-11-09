Движущая сила находится в Москве, – польский премьер о ситуации на белорусской границе
9 ноября 2021 , 19:55Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий убежден, что власти России являются источником миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
Такое заявление Моравецкий сделал на заседании сейма. Кстати, оно было посвящено именно ситуации на границе.
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Движущая сила находится в Москве,
– сказал премьер.
Зато глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что миграционный кризис на границе якобы спровоцировали действия Запада на Ближнем Востоке. Он сказал ЕС, что надо отвечать за свои слова и свои поступки.
Что происходит на границе
- Ситуация на границе Беларуси с Польшей последние дни крайне напряженная из-за миграционного наплыва.
- В Беларуси заявили якобы Польша стягивает военную технику.
- Однако президент Польши Анджей Дуда заявил: белорусские силовики прибыли на границу, чтобы координировать действия мигрантов. По его словам, беженцев контролируют именно белорусские спецслужбы.
- Еще 8 ноября из Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов. Только у пункта пропуска "Брузги" насчитали примерно 4 тысячи нелегальных мигрантов.
- Кроме того, СМИ писали, что Беларусь перевезла часть нелегальных мигрантов из-под границы с Польшей к литовской.
- Мигранты штурмуют границу. Например, показали видео, как двое мужчин крушили забор в то время, как польские пограничники распыляли им в лицо что-то из баллончиков.