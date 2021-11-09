Таку заяву Моравецький зробив на засіданні сейму. До речі, воно було присвячене саме ситуації на кордоні.

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Рушійна сила перебуває в Москві,

– сказав прем'єр. Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджував, що міграційну кризу на кордоні нібито спровокували дії Заходу на Близькому Сході. Він сказав ЄС, що треба відповідати за свої слова та свої вчинки.

Що відбувається на кордоні