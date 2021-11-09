Таку заяву Моравецький зробив на засіданні сейму. До речі, воно було присвячене саме ситуації на кордоні.
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Рушійна сила перебуває в Москві,
– сказав прем'єр.
Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджував, що міграційну кризу на кордоні нібито спровокували дії Заходу на Близькому Сході. Він сказав ЄС, що треба відповідати за свої слова та свої вчинки.
Що відбувається на кордоні
- Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею останні дні вкрай напружена через міграційний наплив.
- У Білорусі заявили нібито Польща стягує військову техніку.
- Однак президент Польщі Анджей Дуда заявив: білоруські силовики прибули на кордон, аби координувати дії мігрантів. За його словами, біженців контролюють саме білоруські спецслужби.
- Ще 8 листопада з Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів. Лише біля пункту пропуску "Брузги" нарахували приблизно 4 тисячі нелегальних мігрантів.
- Крім того, ЗМІ писали, що Білорусь перевезла частину нелегальних мігрантів з-під кордону з Польщею до литовського.
- Мігранти штурмують кордон. Наприклад, показали відео, як двоє чоловіків трощать огорожу у той час, як польські прикордонники розпиляли їм в обличчя щось із балончиків.