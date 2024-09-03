Двое членов наблюдательного совета Укрэнерго досрочно сложили полномочия

В Укрэнерго произошли кадровые изменения. Двое членов наблюдательного совета приняли решение сложить свои полномочия досрочно.

Стало известно, что 3 сентября, Даниэль Доббени и Педер Андреасон подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании. Они считают решение о досрочном увольнении руководителя Укрэнерго политически мотивированным.

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С первых дней чувствовали политическое давление

В обращении указано, что Укрэнерго успешно выполнила свои основные стратегические цели, несмотря на российское вторжение.

Бывшие члены наблюдательного совета пришли туда в декабре 2021 года, когда энергосистему Украины готовили к отсоединению от энергосистем России и Беларуси, к интеграции с европейской сетью, а компанию к членству в ENTSO-E.

С первых дней нашей работы в Наблюдательном Совете Укрэнерго мы чувствовали политическое давление и наблюдали постоянные попытки в обход конкурса назначить в Правление компании людей, профессиональные качества которых вызывали сомнения,

– отметили в письме.

В условиях, когда корпоративное управление Компанией по стандартам ОЕCD поставлено под сомнение, Даниэль Доббени и Педер Андреасон не видят возможности продолжать свою работу в Наблюдательном Совете. Также они отметили, что нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении ее руководителя без доказательства ненадлежащего управления является неприемлемым.