Перешли государственную границу и не вернулись: на Закарпатье сбежали двое пограничников

Во время службы двое пограничников на Закарпатье перешли на территорию соседнего государства и не вернулись. Ранее они дважды пытались попасть за границу.

За такие действия пограничников суд оштрафовал инспектора ГПСУ, который должен был проконтролировать место пребывания своих коллег по рации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Что известно о побеге пограничников

Инцидент произошел 27 сентября. В этот день границу патрулировали двое служащих ГПСУ, которые являются жителями Сумской области. Инспектор ГПСУ должен был связываться с пограничным патрулем каждые 30 минут. Однако пропустил время контроля, из чего и воспользовались его коллеги и сбежали за границу.

Обвиняемый не явился в зал суда и объяснил свою позицию в письменном заявлении. По его словам, той ночью он не смог вовремя связаться с беглецами из-за большой нагрузки. Предотвратить побег физически он тоже не мог, поскольку находился в подразделении.

В то же время в постановлении суда указано, что инспектор сделал записи о связи с патрулем в рабочей тетради. Однако на самом деле связи не было. Суд признал его виновным в халатном отношении к военной службе. Инспектору ГПСУ назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.