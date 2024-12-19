За такі дії прикордонників суд оштрафував інспектора ДПСУ, який мав проконтролювати місце перебування своїх колег по рації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Що відомо про втечу прикордонників

Інцидент трапився 27 вересня. У цей день кордон патрулювали двоє службовців ДПСУ, які є мешканцями Сумської області. Інспектор ДПСУ мав зв'язуватися з прикордонним патрулем кожні 30 хвилин. Проте пропустив час контролю, з чого і скористалися його колеги та втекли за кордон.

Обвинувачений не з'явився до зали суду та пояснив свою позицію в письмовій заяві. За його словами, тієї ночі він не зміг вчасно зв'язатися із втікачами через велике навантаження. Запобігти втечі фізично він теж не міг, оскільки перебував у підрозділі.

Водночас у постанові суду вказано, що інспектор зробив записи про зв'язок із патрулем у робочому зошиті. Проте насправді зв'язку не було. Суд визнав його винним у недбалому ставленні до військової служби. Інспектору ДПСУ призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.