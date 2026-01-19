В Киеве будут судить полицейских, которые избили мужчину возле ТЦК: что им грозит

В суд направили обвинительный акт в отношении двух полицейских, которые избили мужчину возле ТЦК. Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Что произошло в Киеве?

Инцидент произошел 17 октября 2025 года.

По данным следствия, во время задержания двое правоохранителей применили к мужчине чрезмерную силу и нанесли ему многочисленные удары по голове. В результате избиения мужчина получил множественные телесные повреждения.

В то же время установлено, что конфликт возник после того, как задержанный распылил в салоне служебного автомобиля перцовый баллончик. Однако даже такие действия не могли стать основанием для жестокого насилия со стороны правоохранителей,

– сообщили в ГБР.

Сейчас двух правоохранителей обвиняют в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Отмечается также, что оба правоохранителя уже уволены со службы.

