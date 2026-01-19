В Киеве будут судить полицейских, которые избили мужчину возле ТЦК: что им грозит
- В суд направлен обвинительный акт в отношении двух полицейских, которые 17 октября 2025 года избили мужчину возле ТЦК в Киеве.
- Полицейских обвиняют в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием.
В суд направили обвинительный акт в отношении двух полицейских, которые избили мужчину возле ТЦК. Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Что произошло в Киеве?
Инцидент произошел 17 октября 2025 года.
По данным следствия, во время задержания двое правоохранителей применили к мужчине чрезмерную силу и нанесли ему многочисленные удары по голове. В результате избиения мужчина получил множественные телесные повреждения.
В то же время установлено, что конфликт возник после того, как задержанный распылил в салоне служебного автомобиля перцовый баллончик. Однако даже такие действия не могли стать основанием для жестокого насилия со стороны правоохранителей,
– сообщили в ГБР.
Сейчас двух правоохранителей обвиняют в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Отмечается также, что оба правоохранителя уже уволены со службы.
Скандалы с ТЦК: последние новости
Недавно в Одессе правоохранительные органы разоблачили схему вымогательства средств во время проведения мобилизационных мероприятий. По данным следствия, подозреваемые силой посадили местного жителя в автобус и требовали 6 тысяч долларов.
В Тернополе также произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданским. После того, как военный избил мужчину, его отправили на фронт и обязали уплатить 34 тысячи гривен штрафа.
В поселке Рудно на Львовщине неизвестный обстрелял микроавтобус военнослужащих ТЦК из травматического пистолета и скрылся с места преступления.