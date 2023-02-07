Двое украинцев могли погибнуть в результате землетрясения в Турции: еще 4 пострадали

В результате масштабных землетрясений в Турции могли погибнуть двое украинцев. Дипломаты еще проверяют эту информацию.

Такие данные передала турецкая сторона. Об этом 24 Каналу сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Кстати , Посольство нашло 9 украинцев, которые не выходили на связь в Турции.

Посольство в настоящее время проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших,

– отметил спикер.

Есть 4 пострадавших

Четверо украинцев пострадали. Они получили легкие телесные повреждения Однако угрозы для их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. У пострадавших временное жилье и продукты.

Отметим, эта информация по состоянию на 17:30. К сожалению, количество жертв или пострадавших может увеличиваться.

Сколько украинцев ищут

Дипломаты уже разыскали 38 наших граждан. Кроме того, взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, не выходящих на связь.

МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты поедут туда, как только разрешит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения. Консулы привезут теплые вещи и предметы первой необходимости.

Украина отправляет в Турцию спасателей

Украина отправит в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС для оказания помощи в ликвидации последствий. Туда войдут 87 спасателей. Специалистов отправят самолетами Ан-32 и Ан-26 и автомобильным транспортом.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у украинских специалистов соответствующий опыт в преодолении последствий природных катастроф. Они прибудут в пострадавшие регионы в самое короткое время.

Кстати, чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар посоветовал украинцам отменить поездку в пострадавшие от землетрясения регионы. Однако аэропорты в Стамбуле, Анкаре и ключевых городах Центральной и Западной Турции работают в обычном режиме.

Землетрясения в Турции: что известно