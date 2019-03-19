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      Двое Тимошенко и двое Шевченко останутся в избирательном бюллетене без изменений: решение суда

      13 Читати новину українською
      Двое Тимошенко и двое Шевченко останутся в избирательном бюллетене без изменений
      Двое Тимошенко и двое Шевченко останутся в избирательном бюллетене без изменений / 24 канал

      В бюллетене на президентских выборах не будет порядковых номеров кандидатов в президенты – так решил Верховный Суд. Установить порядковые номера кандидатов в президенты просил у суда представитель кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко – Сергей Власенко.

      Свои требования он аргументировал тем, что в бюллетене будут 2 кандидата в президенты с одинаковыми фамилиями, инициалами, должностями и местом работы (Юлия Тимошенко и Юрий Тимошенко), а также – 2 кандидата с одинаковыми фамилиями (Игорь Шевченко и Александр Шевченко).

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      Это может привести к ошибкам во время голосования и исказить результаты выборов президента, считал истец.

      Суд назвал надуманными аргументы представителя Тимошенко, поскольку это лишь предположение истца и не подтверждено никакими доказательствами со ссылкой на конкретные нормы законодательства.

      А представитель Центральной избирательной комиссии (ответчик) вообще выступил против такого иска. Он пояснил, что во время совещания и заседания ЦИК с участием представителей кандидатов в президенты обсудили вопросы о нумерации в бюллетенях, но большинство членов комиссии не поддержало это предложение.

      "ЦИК приняла все необходимые и определенные законом мероприятия при утверждении формы избирательного бюллетеня и использовала предоставленные полномочия в пределах и способом, определенным законом", – сообщили в Верховном суде и оставили иск без удовлетворения.

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      Каким будет бюллетень на президентских выборах?Согласно постановлению ЦИК, текст бюллетеня будет напечатан только с одной стороны, государственным языком на одном листе размером 200 на 800 миллиметров песочного цвета с несколькими степенями защиты. На бюллетене будет полностью указана фамилия, имя и отчество кандидата и его краткая биографическая справка. Галочку избиратели будут ставить слева напротив фамилии.

      Образец избирательного бюллетеня:

      виборчий бюлетень вибори президента України 2019

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховный суд Украины ЦИК Шевченко Александр Леонидович Игорь Шевченко Юлия Тимошенко - новости Юрий Тимошенко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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