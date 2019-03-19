Двоє Тимошенків та двоє Шевченків залишаться у виборчому бюлетені без змін: рішення суду

У бюлетені на президентських виборах не буде порядкових номерів кандидатів у президенти – так вирішив Верховний Суд. Встановити порядкові номери кандидатів у президенти просив у суду представник кандидатки у президенти України Юлії Тимошенко – Сергій Власенко.

Свої вимоги він аргументував тим, що в бюлетені будуть 2 кандидати у президенти з однаковими прізвищами, ініціалами, посадами та місцем роботи (Юлія Тимошенко та Юрій Тимошенко), а також – 2 кандидати із однаковими прізвищами (Ігор Шевченко та Олександр Шевченко).

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Це може призвести до помилок під час голосування та спотворити результати виборів президента, вважав позивач.

Суд назвав надуманими аргументи представника Тимошенко, оскільки це лише припущення позивача та не підтверджені жодними доказами з посиланням на конкретні норми законодавства.

А представник Центральної виборчої комісії (відповідача) узагалі виступив проти такого позову. Він пояснив, що під час наради і засідання ЦВК за участю представників кандидатів у президенти обговорили питання про нумерацію у бюлетенях, але більшість членів комісії не підтримала таку пропозицію.

"ЦВК вжила всіх необхідних і визначених законом заходів під час затвердження форми виборчого бюлетеня та використала надані повноваження у межах і в спосіб, визначені законом", – повідомили у Верховному Суді і залишили позов без задоволення.

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Яким буде бюлетень на президентських виборах? Згідно з постановою ЦВК, текст бюлетеня буде надрукований лише з одного боку, державною мовою на одному аркуші розміром 200 на 800 міліметрів пісочного кольору з кількома ступенями захисту. На бюлетені буде повністю вказано прізвище, ім'я та по батькові кандидата і його коротка біографічна довідка. Галочку виборці ставитимуть зліва навпроти прізвища.

Зразок виборчого бюлетеня: